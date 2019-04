Bilgigant bekræfter ny udgave af elektrisk bybil

Volkswagen arbejder på en ny elektrisk udgave af den lille Up, der får længere rækkevidde

Elektriske mikrobiler med brugbar rækkevidde kan i dag være svære at finde hos forhandlerne, men nu begynder en af bilbranchens helt store aktører at røre på sig.

Til maj vil VW-koncernen lancere en elektrisk Skoda Citigo, som allerede kan reserveres i Norge, og efter sommerferien følger så en ny udgave af søstermodellen VW e-Up, der har været på markedet siden 2013.

Den nye model vil få 'længere rækkevidde' og blive præsenteret på motorudstillingen i Frankfurt til september. Det har VW's salgs- og marketingchef, Jürgen Stackmann, bekræftet overfor mediet Auto Express.

Nyt liv til VW e-Up

Den nuværende Volkswagen e-Up koster fra 182.000 kroner herhjemme og har ifølge producenten en rækkevidde på 160 kilometer.

Bilen koster cirka 78.000 kroner mere end den billigste Up med fem døre og forbrændingsmotor, og sidste år blev der ifølge FDM solgt bare 19 eksemplarer af modellen. Til sammenligning blev der samtidig solgt 421 eksemplarer af den lidt større Renault Zoe, der kører op til 317 kilometer på en opladning.

Jürgen Stackmann vil dog endnu ikke røbe, hvor meget længere rækkevidde, den nye VW e-Up får.

- Markedet nedenunder (VW's nye ID. elbil, red.) vil blive fyldt ud af den fantastiske e-Up, der får længere rækkevidde og vil blive vist frem på Frankfurt, siger han til Auto Express og tilføjer:

- Vi arbejder på at give et nyt liv til e-Up. Den har en stor rolle at spille i de næste tre til fire år.

Hvis Volkswagen vil matche eller måske endda overgå den elektriske Skoda Citigo, der er på vej, kan der blive tale om en ganske stor opgradering af rækkevidden. Den norske Skoda-importør skrev i begyndelsen af april på sin hjemmeside, at den nye Citigo vil få en rækkevidde på op til 260 kilometer efter WLTP-målemetoden.

VW ID. lanceres i år

Foruden VW e-Up og Skoda Citigo er det ifølge Auto Express meningen, at den tredje søsterbil i flokken, Seat Mii, skal overgå til elektrisk drift. Oplysningerne om denne model har dog indtil videre været meget sparsomme.

Mediet skriver, at VW-koncernen på den lidt længere bane har intentioner om at bygge en helt ny, lille elbil på samme MEB-platform som mærkets andre eldrevne modeller. Den elektriske teknologi er dog stadig så omkostningstung, at der ifølge Auto Express kan gå flere år, før vi ser sådan en bil hos forhandlerne.

Til gengæld får vi til september lov at se det første medlem af Volkswagens nye familie af elbiler. Den er foreløbigt døbt ID. og bliver på størrelse med en VW Golf.

