Bilgigant bygger ingen biler: 49.000 ansatte vil have bedre vilkår

Under finanskrisen var den amerikanske bilproducent General Motors, også kendt som GM, i knæ. I 2009 havde selskabet et underskud på 38,7 milliarder dollars, og i 2018 blev 14.700 stillinger nedlagt.

Nu er GM dog begyndt at tjene penge igen, og derfor kræver 49.000 ansatte bedre vilkår. De ansatte mener, at de har givet afkald på for meget for at sikre firmaets overlevelse, hvorfor medarbejderne har været i strejke siden søndag.

Det skriver DR på baggrund af en historie fra CNN.

Strejken er den største af sin slags i USA i 12 år.

Sammenbrud

United Auto Workers (UAW) er navnet på de GM-ansattes fagforening, og strejken er et resultat af et sammenbrud i forhandlingerne mellem UAW og General Motors.

- Vi ønsker, hvad der er rimeligt. For et par år siden gav vi afkald på meget for at holde firmaet i live, fortæller den strejkende James Cotton, der til dagligt arbejder i General Motors, til nyhedsbureauet AP ifølge DR.

- Nu, hvor de (GM, red.) tjener flere penge end nogensinde, vil vi have noget af det, vi har mistet, tilbage, og det vil firmaet ikke gå med til, siger han.

Bedre løn

UAW har præsenteret en række krav til General Motors, og kravene inkluderer blandt andet sygesikring, bedre løn og faste kontrakter til de midlertidigt ansatte.

General Motors er dog ikke med på de krav, og derfor beskyldes GM af UAW for at sætte profit over medarbejdere.

Seneste GM-strejke var i 2007, og strejken varede to dage og kostede 300 millioner dollars.

Bilproduktionen hos GM er lukket ned på ubestemt tid som følge af medarbejdernes strejke, men trods det mener CNN, at de enkelte forhandlere har rigeligt med biler at sælge i de kommende uger.

Som en gardering mod en eventuel strejke, har GM nemlig opbygget et særligt stort lager af biler, som gør, at de har flere biler at sælge i forhold til, hvad der er kutymen i industrien.

Hvor UAW mener, at GM sætter profit over medarbejdere, siger GM omvendt, at de har forsøgt at finde en løsning, som inkluderer en lønstigning for fagforeningens ansatte, men endnu er en fælles løsning ikke fundet.

