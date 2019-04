Bilgigant bygger nye biler ud af gamle

Jaguar I-Pace er en helt ny bilmodel. Men køber man et eksemplar, er der en chance for, at den har rullet rundt som før-produktions testbil i et tidligere liv.

Det er ikke buddhismens reinkarnation, der har været på spil, men derimod ingeniørerne fra den britiske Jaguar Land Rover-bilkoncern. De tester i øjeblikket mulighederne for at genanvende materialerne i I-Pace, og det sker i første omgang ved at pille de tidligste eksemplarer af elbilen fra hinanden og smelte aluminiummet om.

Herefter gennemgår det en række tests ved universitetet i Brunel, inden det ender i koncernens nye biler.

Det skriver Jaguar Land Rover i en pressemeddelelse, som mediet Motor1 har beskrevet.

300.000 ton genbrugt

Testen er en del af koncernens mangeårige arbejde med at nedbringe sit CO2-aftryk.

Siden midten af 2013 har Jaguar Land Rover ifølge eget udsagn brugt 300.000 ton genbrugsmetal i sine nye biler. I sedanmodellen XE er halvdelen af karosseriet eksempelvis produceret af aluminium, 'der indeholder en væsentlig andel genbrugsmetal', som koncernen skriver i sin pressemeddelelse.

Netop XE-modellen blev ifølge Jaguar den første bil til at bruge det såkaldte RC5754 aluminium, der består af 75 procent genbrugsmetal.

Skrotning i stor skala

Nu skal også Jaguar I-Pace med på vognen, og med den håber producenten at kunne genbruge endnu mere aluminium. Målet er et lukket kredsløb, hvor Jaguar Land Rover kan sætte skrotningen af gamle biler i system.

Det skal lykkes ved at samarbejde med mobilitetstjenester som Waymo, der sidste år bestilte 20.000 eksemplarer af Jaguar I-Pace. Biler, som på et tidspunkt vil være slidt op og skal skrottes.

- Dette vil gøre det muligt at sætte et lukket genbrugskredsløb sammen med et stramt produktionsprogram, da bilerne kan blive hentet, klargjort og skrottet en masse. Det vil skabe en holdbar forretningsmodel for genbrug af aluminium indenfor koncernens egne vægge, skriver Jaguar Land Rover i pressemeddelelsen.

Bilkoncernen skriver, at man i øjeblikket bruger 180.000 ton aluminium om året.

