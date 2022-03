Bilgigant: 'Det er ikke fremtiden'

Spørger man den tyske bilgigant Audi, er syntetisk brændstof ikke fremtiden. Flere bilproducenter, blandt andre Porsche, arbejder ellers på at udvikle kunstigt fremstillet brændstof, som kan drive fossilmotorer på mere grøn vis.

Men Audi tror ikke på, at syntetisk brændstof bliver en del af mærkets fremtid.

Det skriver Top Gear.

- Syntetiske brændstoffer er kun en overgangsteknologi for os, siger Oliver Hoffmann, som er teknisk udviklingschef hos Audi, til Top Gear.

- For andre industrier - både og fly, osv. - kan dette være en løsning for fremtiden. Vores fremtid og fremtiden for personlig mobilitet vil være elektriske biler, siger Oliver Hoffmann.

Fossilmotorer på vej ud

Audi har tidligere meldt ud, at de vil stoppe med at producere nye forbrændingsmotorer inden længe, men Porsches arbejde med at udvikle syntetisk brændstof kunne give Audi, som er i samme koncern som Porsche, anledning til at fortsætte med forbrændingsmotorer. Men det giver ikke mening, lyder det fra Oliver Hoffmann.

Problemet med syntetisk brændstof er ifølge ham ikke teknologien i sig selv, men at der er behov for at producere brændstoffet så grønt som muligt. Det samme gør sig gældende for brintteknologien, mener den tekniske udviklingschef.



- Den mest effektive måde for os at reducere CO2-udledninger på er batterielektrisk mobilitet, siger Oliver Hoffmann.

Fra 2026 lancerer Audi således kun fuldt elektriske biler, når der skal sendes nye modeller på markedet, og desuden vil bilgiganten afvikle produktionen af de sidste forbrændingsmotorer inden år 2033.