Bilgigant dropper familiebil: 'Floppede godt og grundigt'

En kompakt SUV med et Ford-mærke i front og modelbetegnelsen Ecosport på bagsmækken var ikke lige det, danske bilkøbere gik og drømte om.

Det må Ford sande, og derfor vælger de nu helt at droppe at sælge modellen Ecosport i Danmark, selv om modellen faktisk kun har været til salg herhjemme i under to år.

Det skriver FDM.

- Dermed skriver Ecosport sig ind på listen over biler, der floppede godt og grundigt, lyder det i dommen fra FDM.

Modellen blev oprindeligt udviklet som en lokal bil til det brasilianske marked, og kom sidenhen til salg i Danmark i begyndelsen af 2018.

Samme år solgte Ford 556 eksemplarer af modellen herhjemme, hvilket rakte til en 12. plads i klassen for små SUV-modeller og crossovers.

I 2019 er salget dalet, og Ford har faktisk allerede taget modellen ud af det danske marked, selv om der stadig er et par lagereksemplarer til salg.

Erstatning er klar

Hos Ford vil de nok ikke bruge lang tid på at ærgre sig over, at Ecosport ikke længere skal sælges herhjemme, for bilgiganten har en erstatning på vej.

Ford har nemlig genoplivet Puma-navnet i en lavere crossover, som lanceres i Danmark i starten af det nye år.

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt vil Ford genbruge Puma-navnet, som tidligere sad på en lille kompakt sportscoupé, i en højere crossover, hvor forlygtedesignet lader til at være eneste synlige fællestræk mellem sportscoupéen og den nye Puma.

Ford lover, at der bliver tale om en køreglad bil, som vil kunne fås med en trecylindret benzinmotor på op til 155 hestekræfter, der bliver hjulpet på vej af et hybridsystem på 48-volt.

Den SUV-inspirerede crossover har desuden lige scoret de maksimale, fem stjerner hos Euro NCAP. Puma vil koste fra 225.270 kr.

