Bilgigant dropper populære familiebiler

For at reducere udgifterne overvejer franske Renault at droppe bilmodellerne Espace, Scenic og Talisman

De engang så populære MPV-modeller glider lige så stille og roligt ud af bilverdenen til fordel for de højere SUV'er. Et af de bilmærker, som gennem tiden har udmærket sig i MPV-klassen, er franske Renault.

Nu ser det dog ud til, at Renault faktisk vil droppe to MPV-modeller i form af Espace og Scenic samt modellen Talisman for at spare penge.

Det skriver Reuters.com, som har talt med fire kilder i industrien tæt på den franske bilproducent.

Ifølge mediet skal Renault reducere udgifterne med to milliarder euro over de næste tre år, svarende til lige under 15 milliarder kroner.

- Projektet er endnu ikke mejslet i sten, men Espace-modellen, Scenic og den store sedan Talisman ser ud til at blive droppet fra det fremtidige modelprogram. Det er så godt som givet, at disse modeller udgår, siger en af kilderne til Reuters.

- Kort fortalt, færre minivans og sedaner og fokus på crossover-modeller og SUV'er, siger kilden om fremtidens modelprogram fra den franske bilproducent.

Populær model

Espace-modellen var blandt verdens første MPV-modeller, og sidenhen har den store rummelige familiebil været blandt de foretrukne modeller, når især europæiske bilkøbere var på jagt efter god plads til mange passagerer. Siden modellanceringen tilbage i 1984 er Espace blevet solgt i 1,3 millioner eksemplarer.

Femte generation af MPV'en har været på markedet siden 2015, men den har haft svært ved at finde fodfæste i et marked, hvor forbrugerne har kastet deres kærlighed på de højere SUV'er.

Espace, Scenic og Talisman bliver angiveligt droppet, så der bliver råd til at udvikle en ny udgave af SUV'en Kadjar, som skal bygges i Spanien og have plads til op til syv personer, så familier med mange børn også i fremtiden kan vælge Renault som deres bil.

Ifølge tal fra bilstatistik.dk er der siden 1. januar 2010 og til og med 30. april 2020 blevet solgt 15.680 nye eksemplarer af Renault Espace, Scenic, Grand Scenic og Talisman i Danmark. Nu ser det dog ud til at være slut med lige præcis de modeller.

