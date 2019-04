Bilgigant dropper to familiebiler

Ford har besluttet at stoppe produktionen af to modeller, der bliver bygget i Tyskland

4437 eksemplarer af Ford C-Max og Grand C-Max har den amerikanske bilproducent solgt i Danmark de seneste tre år.

I 2017 var C-Max producentens tredje mest solgte bil herhjemme, men den faldt i 2018 til sjettepladsen - overhalet af blandt andet SUV-modellen Ford Kuga. Netop den stigende interesse for crossovere og SUV-modeller er sammen med faldende salgstal en del af begrundelsen for, at Ford nu har valgt at droppe de to klassiske familiebiler.

Det bekræfter Ford i en pressemeddelelse, som Automotive News Europe har beskrevet.

En del af Fords spareplan

De to næsten identiske modeller - der mest af alt adskiller sig ved at have plads til henholdsvis fem og syv passagerer - bliver i dag bygget i tyske Saarlouis tæt på grænsen til Frankrig. Det stopper dog fra slutningen af juni.

Her skal der heller ikke længere bygges biler i døgndrift på Ford-fabrikken, der ifølge producenten har lidt over 6000 ansatte.

Ford C-Max: Den nuværende generation har været på markedet siden 2010. Foto: Ford

Ford Grand C-Max: Sidste år blev der solgt 107 eksemplarer af modellen med plads til syv. Foto: Ford

- Modellerne vil blive udfaset ved slutningen af deres almindelige livscyklus, skriver Ford om bilerne, der har været på markedet siden henholdsvis 2003 og 2010.

Beslutningen om ikke at lancere nye versioner er en del af en større spareplan, som har været undervejs siden september sidste år. Det kommer især til at gå ud over medarbejderne på Fords europæiske fabrikker, og for bare 14 dage siden kom det frem, at Ford planlagde at skære 5000 ansatte i Tyskland.

Satser på nye Focus

Foruden Saarlouis bygger producenten biler i Köln, men det er endnu ikke offentliggjort, hvordan fyringerne bliver fordelt mellem de to byer. Ifølge Automotive News Europe forventes det dog, at omstruktureringen vil koste op mod 1700 ansatte jobbet i Saarlouis.

Det er med andre ord ikke helt slut med Ford-biler fra Saarlouis. Selv om Ford siger farvel til C-Max og Grand C-Max og dropper at bygge biler om natten, så vil man satse på at bygge flere eksemplarer af den nye Focus-model på fabrikken.

Producenten har især forventninger til stationcar-udgaven af Focus, den højere 'Active'-variant og den sportslige 'ST'-model. Focus var sidste år Fords næstmest populære model herhjemmne med 2704 solgte eksemplarer.

