Bilgigant: En elbil er billigere at køre end en benzinbil

At køre i en elbil er årligt flere tusinde kroner billigere i forhold til at køre i en tilsvarende benzin- eller dieselbil.

Det viser Volkswagens egne beregninger af omkostningerne ved at eje og køre den nye elbil ID.3 sammenlignet med de tilsvarende omkostninger for ejerskabet og kørslen i en benzindrevet Golf.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

Udregningerne er baseret på ejerskab og kørsel i hjemlandet Tyskland og er baseret på basisversionen af ID.3 sammenlignet med basisversionen af den nye VW Golf.

ID.3-ejere kan i den sammenligning årligt spare 840 euro, svarende til cirka 6300 kr.

Det skyldes blandt andet, at man ikke skal betale grøn ejerafgift, ikke skal betale for olieskift, og at ID.3 er billigere at forsikre.

- Prisen er ikke længere et argument mod, men faktisk i højere grad for elbilen, siger Silke Bagschick fra Volkswagen.

Gælder også i Danmark

Volkswagen beregning gælder for ejerskab i Tyskland, så på den måde kan det ikke direkte overføres til danske forhold.

Heldigvis har bilejerorganisationen FDM tidligere i år regnet på, hvilken type bil der er billigst for de danske forbrugere at eje og køre i.

FDM lavede nemlig tidligere på året et bilbudget for nye biler i 2020, som viser, hvad det koster at køre i en respektiv biltype, hvor alle relevante udgifter forbundet med bilejerskabet er regnet med.

Konklusionen læner sig op ad det, som Volkswagen nu er kommet frem til - nemlig at det samlet set er en smule billigere at køre elbil end en tilsvarende benzin- eller dieselbil.

Ifølge FDM's beregninger koster det i gennemsnit 3,58 kroner pr. km at holde en elbil til 300.000 kroner kørende over fem år og 100.000 km. Det er noget billigere end for benzinbiler i samme prisklasse. Det er særligt udgifterne til strøm (brændstof) og ejerafgift, der er lavere for elbilerne, og som kan mærkes på det samlede løbende budget.

Volkswagens nye beregning præsenterer i virkeligheden også en mindre luksusudfordring for bilgiganten, for når ID.3 viser sig at være billigere at eje og køre, risikerer Volkswagen, at elbilen kommer til at stjæle mange kunder fra den ellers yderst populære Golf-model.