Bilgigant forarger: 'Undskyld!'

At begå sig på de sociale medier kan ofte være en vanskelig øvelse, for det kan gå hurtigt med at havne i uvejr, hvis man ifølge brugerne har dummet sig.

Det kan de formentlig skrive under på hos den tyske bilgigant Mercedes-Benz.

For nyligt lagde giganten et opslag på Twitter, hvor de på kæk vis ville forsøge at bruge sommervarmen som en anledning til at reklamere for en af deres sportslige modeller, en Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC med et brændstofforbrug på cirka 11 km/l.

- Hvis sommeren ikke allerede var varm nok, vil Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC opvarme tingene endnu mere med denne rødglødende finish, skriver de i opslaget.

Se også: Elektrisk bil eksploderer og flår taget af ejerens garage

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Folks, that was really not our finest hour. We apologize sincerely. We’re working hard on the transformation of our car fleet. We aim for CO2-neutral mobility: https://t.co/eM89zLEp4I — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) August 2, 2019

Ikke alle synes dog, at den slags markedsføring fra en bilproducent er særlig elegant i en tid, hvor mange betragter varme somre som et udtryk for global opvarmning.

Flere hundrede brugere retter hård kritik mod bilproducenten og kalder tweetet for både 'upassende' og 'ignorant'.

Herunder kan du se et af de mange svar, som Mercedes-Benz har fået på opslaget.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

'Undskyld'

Hos Mercedes-Benz kan de godt selv se, at de har gjort i de sociale medie-nælder, og derfor har de efterfølgende beklaget deres tweet.

- Folkens, det var virkelig ikke vores mest elegante øjeblik. Vi undskylder oprigtigt. Vi arbejder hårdt på omdannelsen af vores bilpark. Vi sigter mod CO2-neutral mobilitet, skriver de i undskyldningen på Twitter.

Men heller ikke det er godt nok til Twitter-brugerne.

'Ok, undskyld nu til vores børn for at hjælpe med at ødelægge Jorden med snyd under emissionstest, mens I er i gang,' skriver en bruger som modsvar til undskyldningen.

Se også: Vild vækst: Europa på vej til at overhale USA i kapløb om bilbatterier