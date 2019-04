Bilgigant frygter kæmpebøde fra Vestager

BMW, Daimler og VW har ifølge EU-kommissionen haft et kartel-lignende samarbejde, og det kan ende med at blive dyrt

En bøde på den forkerte side af én milliard euro.

Det kan ifølge BMW blive udfaldet på det anklageskrift, som EU-kommissionen præsenterede Daimler, Volkswagen og BMW for fredag. Med konkurrencekommissær Margrethe Vestager i spidsen anklagede kommissionen her de tre bilgiganter for at have dannet kartel fra 2006 til 2014.

Det skriver Automotive News Europe.

Helt konkret skal kartellet have samarbejdet om at 'begrænse og forsinke udviklingen af udledningsrensende teknologi til nye diesel- og benzinbiler', som kommissionen skriver i en pressemeddelelse.

- Virksomheder kan samarbejde på mange måder om at forbedre kvaliteten af produkter. Men EU's konkurrenceregler tillader ikke, at man i hemmelighed indgår aftaler om præcis det modsatte, udtaler Margrethe Vestager i pressemeddelelsen.

BMW vil kæmpe

På ledelsesgangen hos BMW kan man langt fra genkende, at man har dannet kartel med de to konkurrenter. Ikke desto mindre vil man allerede nu forberede sig på en potentiel kæmpebøde.

BMW skriver i en pressemeddelelse, at sagen må forventes at få en negativ effekt på regnskaberne for hele året. Allerede nu forudsiger man derfor, at koncernens profitmargin vil ligge mellem en og 1,5 procent under det oprindelige mål på mellem seks og otte procent.

- Anklageskriftet får BMW Group til at konkludere, at det er sandsynligt ('mere sikkert end usikkert'), at EU-kommissionen vil udstede en betydelig bøde, skriver BMW i pressemeddelelsen.

I næsten samme åndedrag skriver bilgiganten dog også:

- BMW Group vil bestride EU-kommissionens beskyldninger med alle dele af den juridiske værktøjskasse, hvis det er nødvendigt.

Daimler: Vi går fri

Modsat BMW forventer Daimler slet ingen bødestraf, hvis EU ender med at dømme de tre koncerner. Det skyldes ifølge Automotive News Europe, at Daimler - der blandt andet står bag Mercedes-Benz - i sin tid tippede EU om samarbejdet.

Volkswagen har ikke kommenteret på anklagerne endnu, men udbedt sig tid til at gennemgå anklageskriftet.

EU-kommissionen skriver i pressemeddelelsen, at anklagerne kun drejer sig om brud på konkurrenceloven. Tidligere sager om snyd med eksempelvis software under forureningstests har derfor ikke noget at gøre med de nye anklagepunkter, fastslår kommissionen.

Bilgiganterne har nu mulighed for at forsvare sig på både skrift og ved en høring, inden kommissionen tager endelig stilling til en eventuel bødestraf.

