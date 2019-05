Bilgigant går mod trend: Smider dieselmotorer i modeller

Audi vælger at flere af deres nye sportslige modeller skal køre på dieselteknologien

- De er ideelle performance-modeller til lange køreture for de europæiske kunder.

Sådan lyder det i den tyske bilfabrik Audis præsentation af deres to ny sportslige modeller S6 og S7, som de har præsenteret med momentstærke dieselmotorer. Desuden kommer Audi S5 Coupé og S5 Sportback også for første gang med dieselmotorer.

Det oplyser Audi i flere pressemeddelelser.

Det er til trods for, at flere bilfabrikker gennem de senere år har gjort en dyd ud af tilkendegive, at de vil udfase dieselmotorer.

Efter Volkswagens diesel-skandale er brændstoffet, og de motorer som kører på det, kommet i politisk modvind.

Til de lange ture

Samtidig barsler storbyer med at forbyde dieselbiler, og bilfabrikker vil sige farvel til dieselbiler.

Men tyske Audi mener stadig, at diesel har en berettigelse, når der eksempelvis skal tilbagelægges store afstande på tværs af Europa.

- Det enorme drejningsmoment på maksimalt 700 newtonmeter, som føreren til enhver tid kan gøre brug af, og som konstant er til rådighed i området mellem 2.500 og 3.100 omdrejninger, udgør det ideelle grundlag for performance-orienterede kunder i Europa. S TDI-modellerne byder især til lange køreture på både stor køredynamik og effektivitet, skriver Audi om deres S6- og S7-modeller.

Med elektrisk kompressor

Både Audi S5, S6 og S7 stiller desuden med en elektrisk drevet kompressor.

Den elektrisk drevne kompressor sørger for, at sportsbilerne kan komme hurtigt fra land, når der skal accelereres, ved at reducere turbotøven.

Reaktionstiden for den elektrisk drevne kompressor udgør mindre end 250 millisekunder, og dens maksimale effekt ligger på 7 kW.

Boost-funktionen til den elektriske turbolader går op til et motoromdrejningstal på 1.650 omdrejninger.

Den elektrisk drevne kompressor understøtter dieselmotorens turbolader, når udstødningen leverer for lidt energi til en spontan opbygning af drejningsmomentet – typisk ved igangsætning og ved acceleration med lav belastning ved lavt omdrejningstal.

Audi S5-modellerne med TDI-motor, S6, S6 Avant og S7 Sportback lander hos de danske forhandlere i løbet af sommeren 2019. Der er endnu ikke danske priser.