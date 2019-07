Bilgigant gør klar til elektrisk boom: Vil bygge dobbelt så mange batterier

15.000 batterier om året er muligvis ikke længere nok.

På BMW's fabrik i South Carolina, USA, gør man sig nu klar til fremtiden med en investering på 10 mio. dollar, der skal gøre det muligt at bygge dobbelt så mange batterier til sine eldrevne biler.

Pengene skal ifølge den tyske bilproducent bruges på at hyre flere ansatte og bygge et nyt samlebånd, hvor medarbejderne kan arbejde i skiftehold, hvis det bliver nødvendigt. Meget afhænger dog af, hvor høj efterspørgslen bliver, fastslår Michael Nikolaides, der er underdirektør for BMW's afdeling for motorer og elektriske drivmidler.

- Vi har investeret omkring 10 mio. dollar i et nyt samlebånd til batterier og udvidet fabriksområdet til mere end 8000 kvadratmeter. Det betyder, at vi kan fordoble antallet af producerede batterier, hvis efterspørgslen kræver det, siger han i en pressemeddelelse.

Flere pluginhybrider på vej

Fabrikken i South Carolina er en af de bare tre steder i verden, hvor BMW samler batterierne til sine eldrevne biler. Fabrikken er dog også hjemsted for mærkets store SUV-modeller, og de skal i lighed med stort set alle andre biler tilpasses de stigende forureningskrav i blandt andet EU.

Det kommer blandt andet til at indebære, at en større andel af SUV'erne får hjælp fra en elmotor og et batteri.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at fabrikken i South Carolina allerede producerer en pluginhybrid-udgave af SUV-modellen BMW X5, der kombinerer en forbrændingsmotor med en elmotor og et batteri.

Til september skal den angiveligt erstattes af en ny version, og hen mod slutningen af året skal den lidt mindre BMW X3 også have den brændstofbesparende teknologi ombord.

Netop X3 og X5 er blandt BMW's mest populære biler i USA, og producenten er derfor allerede på udkig efter flere hænder, der kan løfte den forventede efterspørgsel.

Når året er omme håber man at have 120 mennesker ansat i fabrikkens batteriafdeling. Det kan lyde af mange, men det er dog kun en brøkdel af de i alt 11.000 mennesker ,der er i dag arbejder på fabrikken.

