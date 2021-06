Bilgigant gør klar til ny elbil

Den franske bilproducent Renault har med Zoe haft stor succes, når det gælder elbiler, og nu gør Renault klar til en ny elbil.

Modellen bliver Renaults første elektriske bil i det såkaldte C-segment. MeganE, som modeller hedder, bliver denne sommer testet på franske landeveje, og det forventes, at den introduceres i Danmark i første kvartal næste år.

Det oplyser Renault Danmark i en pressemeddelelse.

Renault fremviste første gang modellen som en konceptbil kaldet 'Mégane eVision' i forbindelse med en konference tidligere på året.

Nu bliver den så testet i en version, der er tættere på den produktionsklare model, og Renault oplyser, at bilen har en 160 kW elmotor, svarende til 217 hk, og et batteri på 60 kWh, hvilket skulle give en rækkevidde på op til 450 kilometer på en enkelt opladning.

Den elektriske udgave af den nye Megane skal bygges på mærkets fabrik i Douai i Frankrig.

Lanceringen i Danmark forventes til marts 2022, og det er endnu for tidligt at sige noget om danske priser, oplyser Renault.

Fransk modstykke

At dømme ud fra det segment, som Renault placerer modellen i, kunne det godt se ud til, at MeganE bliver en konkurrent til Volkswagen ID.3, som indtil videre har været meget populær i Danmark.

Renault oplyser, at de i udviklingen af MeganE vil trække på erfaringen fra at have produceret flere end 300.000 eksemplarer af elbilerne Zoe og Kangoo ZE hen over et årti, siden den første Zoe kom på gaden.