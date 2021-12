Bilgigant: Her vil alle vores biler være grønne

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Når vi når år 2035 vil alle nye biler i Vesteuropa fra Toyota være emissionsfrie. Sådan lyder meldingen fra Toyota Motor Europe, der er den japanske bilgigants europæiske afdeling.

Samtidig har Toyota et mål om, at mindst halvdelen af salget i år 2030 vil bestå af nulemissionsbiler. Den andel kan blive øget, hvis efterspørgslen fra kunderne bliver større, lyder det fra Toyota.

Vejen til nulemission vil blive banet gennem en kombination af eldrevne og brintdrevne køretøjer.

- Når vi ser længere frem end 2030, forventer vi en øget efterspørgsel på nulemissionsbiler. Toyota er klar til at opnå 100 procents reduktion af CO2 fra alle nye biler i 2035 i Vesteuropa, så længe at infrastrukturen til opladning og brinttakning er på plads i takt med det stigende behov for kapacitet af vedvarende energi, siger Matt Harrison, som er adm. direktør hos Toyota Motor Europe.

Ikke udelukkende elbiler

Selvom Toyota har en ambition om, at alle nye biler fra år 2035 i Vesteuropa er emissionsfrie, er løsningen ikke udelukkende elbiler.

Fordi energikilder er meget forskellige på tværs af lande og kontinenter, og menneskers transportbehov er forskellige, mener Toyota, at den mest effektive veje til emissionsfri transport er en bredere vifte af drivliner.

- Toyota vil producere millioner af elektriske køretøjer til folk over hele verden. Men på trods af det reducerer vi CO2 på den mest optimale vis ved at benytte os af alle værktøjer i værktøjskassen herunder hybrid, plug-in hybrid, el og brint, siger Gill Pratt, der er chefforsker hos Toyota og som står i spidsen for Toyota Research Institute.