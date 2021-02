Bilgigant i opsigtsvækkende udmelding: Disse biler bør droppes

Mens der snakkes rigtig meget om elbiler, lever brintbilen som koncept i højere grad en tilværelse i skyggen. Ideen om en bil, der kan tankes op som en fossilbil, og som ikke udleder andet end vand, er ellers tiltalende, men spørger man chefen for Volkswagen Group, Herbert Diess, er brintbiler ikke fremtiden.

Den holdning giver han udtryk for i et opslag på twitter.

- Det er tid til, at politikere accepterer videnskaben: Grøn brint er nødvendig for stål, kemikalier, luftfart... og bør ikke ende i biler. Alt for dyrt, ineffektivt, langsomt og vanskeligt at udrulle og transportere, skriver Herbert Diess i opslaget på twitter.

Herbert Diess' udmelding falder som en kommentar til nyheden om, at European Automobile Manufacturers Association (ACEA) opfordrer EU-politikere til at sætte et mål om blandt andet 1000 brintstationer på tværs af EU-landene i 2029.

Satser på elbiler

Volkswagen Group har i kølvandet på dieselskandalen valgt at satse stort på elbiler frem for andre lav- eller nulemissionsbiler, og derfor skal Herbert Diess' udtalelser ses i det lys.

Flere andre bilproducenter vil formentlig ikke være enige i Volkswagen-chefens opfordring til politikere om at droppe tanken om brintbiler.

Den japanske bilgigant Toyota har eksempelvis for nyligt lanceret en ny udgave af brintbilen Mirai. I 2025 forventer japanerne desuden, at 10 procent af deres bilsalg består af brintbiler.

