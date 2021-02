Bilgigant investerer gigantisk milliardbeløb

Den amerikanske bilgigant Ford kom stærkt ud af 2020, og derfor vælger virksomheden nu at øge sin investering i elbiler og selvkørende biler betragteligt.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Konkret vil Ford investere over 29 milliarder dollars, svarende til 179 milliarder kroner, i de to poster. Cirka 136 milliarder kroner vil gå til udviklingen af eldrevne SUV’er, varebiler og pickups, mens cirka 43 milliarder skal gå til udviklingen af selvkørende biler.

De 136 milliarder er en stigning fra de 76 milliarder kroner, som Ford i fjor meldte ud, at der skulle investeres i elektriske biler.

Mere elektrificering

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, er det Fords ambition at være CO2-neutral senest i 2050, og det betyder blandt andet, at der skal skrues op for antallet af elbiler.

Inden længe vil man blandt andet kunne købe den længe ventede elbil Mustang Mach-E, og Ford har tidligere meldt ud, at bilproducenten i løbet af 2021 vil tilbyde 18 elektrificerede Ford-modeller på det europæiske marked. Modellerne omfatter både mildhybrider, hybrider, plug-in hybrider og fulde elbiler.

