Bilgigant investerer over 200 milliarder

General Motors (GM) har nu besluttet at investere 75 procent mere end hidtil planlagt i elektriske biler og selvkørende teknologier frem mod år 2025.

I alt vil GM nu investere 35 milliarder dollars, svarende til cirka 215 milliarder kroner, i elbiler og selvkørende teknologier.

- Vi investerer aggressivt i en omfattende plan for at sikre, at GM er førende i alle aspekter inden for transformationen til en mere bæredygtig fremtid, siger Mary Barra, som er adm. direktør i GM, i en pressemeddelelse.

- GM har et mål om årligt globalt at sælge mere end en million elbiler i 2025, og vi øger vores investering i at skalere hurtigere, fordi vi vil se momentum blive opbygget i USA inden for elektrificering, siger Barra.

I marts 2020, lige inden coronapandemien for alvor blev definerende, offentliggjorde GM, at de ville investere 20 milliarder dollars fra 2020 til 2025 i elektriske biler og selvkørende teknologier, men nu har bilkoncernen altså hævet den investering til 35 milliarder dollars.

Selvkørende biler

Foruden at GM vil bygge flere elbiler, skal nogle af pengene også gå til udviklingen af selvkørende biler og teknologier.

GM har således en målsætning om at blive det første firma, som får godkendelse af myndighederne i Californien til at tilbyde komplet førerløse selvkørende biler til offentligheden som en slags taxi-tjeneste.