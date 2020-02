Bilgigant kan spare 1,5 millioner ton CO2

Senest i år 2050 vil den tyske bilgigant Volkswagen have en CO2-neutral produktion. Det erklærede mål skal nu få ben at gå på ved, at Volkswagen her i 2020 vil øge brugen af eksternt produceret energi fra vedvarende energikilder, altså mere grøn strøm.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

- Vi vil øge mængden af grøn energi, der er købt ind på vores fabrikker i år fra 70 til 90 procent, siger Andreas Tostmann, som er bestyrelsesmedlem i Volkswagen med ansvar for produktion og logistik, i pressemeddelelsen.

Foruden vil Volkswagen fokusere på at bruge naturgas til dets egen energiproduktion, hvorfor mærkets eget kraftværk i Wolfsburg nu skifter fra kul til gas.

Verden over har Volkswagen 16 fabrikker, eksklusiv Kina, og på de fabrikker er der allerede skiftet til 70 procent grøn elektricitet fra vedvarende energikilder. Virksomheden har nu besluttet at øge dette tal til 90 procent inden for et år.

Sparer CO2

Foruden den øgede brug af grøn elektricitet vil Volkswagen også skifte sine energiproduktionsanlæg til at køre på gas.

Strømforsyningen til produktionen i Wolfsburg er ved at blive udskiftet til højeffektive CCGT-anlæg (Combined Cycle Gas Turbin). Som resultat af dette vil CO2-emission fra produktionen af elektricitet og varme falde med i alt 60 procent eller omkring 1,5 millioner ton om året. Det svarer til CO2-udledningen fra cirka 870.000 biler.

Tilbage i februar 2019 etablerede Volkswagen Group den såkaldte 'Carbon Fund', som er en 25 millioner euro stor fond, hvor midlerne er dedikeret projekter, der reducerer CO2-emission, forbedrer energieffektiviteten eller på anden måde sparer energi. Derudover er formålet med fonden at fremskynde innovation og styrke nye og eksisterende forretningsmodeller. For at et projekt kan modtage støtte fra fonden, skal projektet kunne skaleres og overføres til mange af koncernens faciliteter.

På ni af koncernens fabrikker blev der eksempelvis implementeret 33 tiltag for at skifte til energibesparende LED-lys i visse områder af produktionen på fabrikken. Den årlige CO2-reduktion løber op i 116.000 ton årligt.

