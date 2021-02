Bilgigant klar med vild elbil: Sådan bliver den

Audi har haft godt gang i salget af de elektriske SUV'er E-tron, og nu får de store elbiler følgeskab af en ny elektrisk firedørs coupé, kaldet E-Tron GT.

Der er tale om en lav GT-bil, som skal være ideel til længere ture.

E-tron GT er udviklet og skal bygges på samme platform som søstermodellen Porsche Taycan. Audi E-tron GT kommer i to forskellige versioner, kaldet E-tron GT quattro og RS E-tron GT.

Hjertet i Audis nye elektriske spydspids er elmotorer, som yder mellem 476 hk og 598 hk. Ved brug af en boost-ydelse til bilernes launch control kan topmodellen, RS E-tron GT, kortvarigt yde helt op til 646 hk. Det er nok til, at sprintdisciplinen er overstået på 3,3 sekunder, mens topfarten er begrænset til 250 km/t. I E-tron quattro tager accelerationen 4,1 sekunder med en topfart på 245 km/t.

Så lang rækkevidde får du på de 10 mest solgte elbiler

Artiklen fortsætter under billederne ...

Audi lover, at den både kører dynamisk og komfortabelt. Foto: Audi

De første kunder kan forvente at få deres E-tron GT i maj. Foto: Audi

Hurtigladning

E-tron GT-modellerne er udstyret med en batteripakke på 82 kWh, og i E-tron GT giver det en rækkevidde på 479 km, mens man må nøjes med lidt kortere rækkevidde i den kraftigere RS E-tron GT, der kan klare op til 465 km på en opladning.

Modellen har to ladeporte, der er placeret bag forhjulene. Takket være 800 volts teknologi kan elbilerne hurtiglades med en effekt på op til 270 kW. Det betyder, at man på fem minutter kan lade cirka 100 km rækkevidde. Under optimale forhold kan man lade fra 5 til 80 procent på 22,5 minutter.

Prisen på E-tron GT quattro starter ved 929.990 kr., mens RS E-tron GT starter på 1.419.990 kr.

Den store oversigt: Disse elbiler bør du kigge på