Bilgigant køber CO2-aflad hos Tesla

Den gamle katolske afladstradition er blevet populær igen.

Nu er det bare ikke skærsilden, men derimod CO 2 -udslip, vi betaler os fra, når vi har dårlig samvittighed over klimaforandringerne, men stadig gerne vil på charterrejse til Kreta.

Samme tendens breder sig tilsyneladende i bilindustrien, hvor bilgiganterne kæmper med stadigt stigende forureningskrav. Senest har den amerikansk-italienske Fiat Chrysler-bilkoncern aftalt at betale et ikke-offentliggjort beløb til Tesla for at få lov til at tælle producentens elbiler med i sit klimaregnskab.

Ifølge Financial Times, der var først med nyheden, skal der være tale om 'flere hundrede millioner euro'.

Første gang i Europa

Baggrunden for aftalen er ifølge mediet de skærpede krav til CO 2 -forurening, der træder i kraft i EU næste år. De betyder, at bilproducenternes samlede flåde af biler ikke må udlede mere end 95 gram CO 2 pr. kilometer i gennemsnit.

Det betyder ifølge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, at producenternes dieselbiler i gennemsnit skal kunne køre 28 km/l, mens benzinbilerne skal kunne klare 25 km/l.

Det er her, elbilerne kommer ind i billedet, for de kan i høj grad være med til at løfte gennemsnittet. Problemet er bare, at Fiat Chrysler-koncernen ikke rigtig har nogle elbiler på programmet. Tidligere på året bekræftede Fiat, at man godt nok arbejdede på en elektrisk udgave af modebilen Fiat 500, men at den først lanceres til næste år.

Indtil da skal Teslas elbiler hjælpe med få gennemsnittet ned. Ifølge Financial Times er det fuldt lovligt for bilgiganterne at udregne deres CO 2 -gennemsnit på tværs af mærker, men det er ikke set før i Europa, at to konkurrerende producenter har slået deres gennemsnit sammen.

Det fastslår Julia Poliscanova fra interesseorganisationen Transport & Environment overfor mediet.

- I Europa er det første gang, at helt separate producenter har lagt deres udledninger sammen som en kommercielt holdbar strategi til overholdelse af reglerne, siger hun til Financial Times.

Sikrer større fleksibilitet

Ifølge Automotive News Europe har Fiat Chrysler-koncernen tidligere købt CO 2 -aflad hos Tesla, Toyota og Honda for at leve op til kravene på det amerikanske marked.

Den nye aftale giver ifølge den amerikanske italienske bilgigant større fleksibilitet.

- FCA er forpligtet til at reducere udledningerne fra alle vores produkter. Den nye pulje sikrer den nødvendige fleksibilitet til at levere produkter, som vores kunder er villige til at købe, samtidig med at vi overholder reglerne med færrest mulige omkostninger, skriver koncernen i et skriftligt svar ifølge Automotive News Europe.

Financial Times skriver, at CO 2 -aflad længe har været en særdeles god forretning for Tesla. Sidste år tjente elbilproducenten eksempelvis knap 700 mio. kroner på fidusen i USA.

