Bilgigant lancerer elektrisk SUV: Det koster den

Det er ikke længe siden, at Volkswagens første rendyrkede elbil fra MEB-platformen, ID.3, kom på markedet. Nu har bilgiganten løftet sløret for, hvordan deres næste elbil med tilnavnet ID.4 kommer til at se ud.

Der er tale om en elektrisk SUV, som bliver mærkets første elektriske SUV og samtidig mærkets første elbil til alle globale markeder.

Officielt bliver ID.4 først lanceret i starten af 2021, men et begrænset antal ID.4 med titlerne ID.4 1ST og 1ST Max forventes til salg i Danmark omkring årsskiftet.

Priserne for ID.4 1ST starter fra 399.995 kr.

Der skulle være god plads i kabinen takket være blandt andet den lange akselafstand. Foto: Volkswagen

Bagagerummet er som udgangspunkt på 543 liter. Foto: Volkswagen

Volkswagen har taget hul på en stor offensiv inden for elbiler, og nu har de altså snart en elbil på hylderne i den populære SUV-klasse.

Frem mod 2029 vil Volkswagen lancere op mod 75 nye elbiler og forventer at sælge cirka 26 millioner elbiler i den periode.

Rummelig

Med en længde på 4,58 meter placerer ID.4 sig størrelsesmæssigt mellem en Tiguan og Tiguan Allspace.

Akselafstanden er på 2,77 meter, og det skulle give stor rummelighed i SUV'en.

Her er Volkswagens nye elektriske SUV, som er den første af sin slags fra producenten. Foto: Volkswagen

ID.4 er udstyret med kompakt elmotor, der driver baghjulene via en et-trins gearkasse. I de to ID.4 1ST-modeller yder motoren 204 hk og 310 Nm.

Sprinten fra 0-100 km/t er overstået på 8,5 sekunder, og tophastigheden ligger på 160 km/t.

I 2021 kommer en ny topmodel med højere ydelse og firehjulstræk.

Batteriet i 1ST-versionerne er på 77 kWh, og det giver en rækkevidde på 520 km. Ved en lynlader kan man lade med op til 125 kW, og det er nok til at 'tanke' 320 km rækkevidde på 30 minutter.

Ikke alle elbiler kan køre med anhænger på, men ID.4 er faktisk i stand til at trække anhængere på op til 1000 kg.

