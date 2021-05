Bilgigant lancerer ny campingbil - til lavere pris

Hvis idéen om at eje en bil, som du foruden at kunne køre i også kan campere og sove i, så har Volkswagen nu gjort det nemmere tilgængeligt.

Indtil nu har man skullet vælge den klassiske Volkswagen California, hvis man gerne vil køre Volkswagen og have mulighed for at campere i bilen, men bilen starter til en pris på lige under en halv million kroner, så for mange må drømmen forblive netop det - en drøm.

Nu har Volkswagen lanceret et billigere og mindre alternativ i form af en Caddy California, som er en camperbil baseret på den nye, femte generation af Caddy-modellen.

Den kommer i to størrelser som enten Caddy California eller Caddy California Maxi.

Den billigste version starter ved 311.395 kr., og vil du have den store Maxi-version, må du slippe fra 350.969 kr.

Begge versioner har som udgangspunkt plads til to overnattende voksne, men man kan tilkøbe et telt til 12.399 kr., som giver plads til i alt fire personer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Køkkenet koster 28.000 kr. ekstra. Foto: Volkswagen

I selve bilen kan der sove to voksne. Foto: Volkswagen

Modellen fås i to længder. Foto: Volkswagen

Køkken koster ekstra

Man har også mulighed for at tilkøbe en køkkensektion til 28.000 kr. ekstra. Køkkenet er placeret i venstre side af bagagerummet, og det kan trækkes ud, så man kan stå og kokkerere under bagklappen.

I motorrummet finder man dieselmotorer med 102 eller 122 hk. Udover TDI-dieselmotorerne tilbydes Caddy California med en 1,5 TSI-benzinmotor, der yder 114 hk og 220 Nm. Et syv-trins DSG-gear tilbydes til 1,5 TSI-motoren og 122 hk-varianten af 2,0 TDI-dieselmotoren.

Drømmer du om at gå skridtet endnu længere og ikke kun begrænse det til dine ferier at sove i din bil, så kan du nu bo i et rullende hus.