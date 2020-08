Bilgigant lancerer nyt elektrisk bilmærke

Hyundai satser hårdt på elbiler og lancerer nu et undermærke udelukkende for elbiler

Navnet Ioniq siger måske dig noget som en Hyundai-model, men fremover skal du vænne dig til, at Ioniq bliver et egentligt elbilmærke under Hyundai.

Det oplyser den koreanske bilkoncern i en pressemeddelelse.

Ioniq-navnet, som i dag sidder på en el- og hybridmodel med Hyundai-logo i front, vil fra 2021 blive navnet på en undermærke hos Hyundai for rene elbiler. Bilerne skal sælges ved Hyundai-forhandlere.

- Ioniq-brandet vil ændre paradigmet inden for brugeroplevelser ved elektriske biler, siger Wonhong Cho, vicepræsident hos Hyundai Motor Company, i pressemeddelelsen.

Her ses Ioniq-modellen, som vi kender fra i dag. Foto: Hyundai

Model snart på vej

Navnet fusionerer 'ion' og 'unique' til 'Ioniq', og første Ioniq-bil bliver en mellemstørrelse crossover med navnet Ioniq 5, som kommer på gaden i 2021.

5'eren baseres på konceptet '45', som Hyundai præsenterede på IAA-showet i Frankfurt i fjor. I år 2022 vil Ioniq 6 så komme, og her bliver tale en om sedan baseret på Hyundais nyeste elektriske koncept, kaldet 'Prophecy'. Senere kommer en Ioniq 7, som bliver en stor SUV, der kommer i starten af 2024.

Bilerne vil blive bygget på Hyundais platform for elektriske biler kaldet Electric Global Modular Platform (E-GMP).

Hyundai Motor Group har som erklæret mål at sælge én millioner eksemplarer af elektriske biler i 2025, hvor de også går efter at have en samlet markedsandel inden for elbiler på 10 procent.

Ifølge FDM skal den nuværende Hyundai Ioniq-model blot hedde Hybrid, Plug-In Hybrid og Electric. Hvis det lyder en anelse forvirrende, beroliger FDM dog med, at den nuværende Ioniq-model formentlig kun vil være i produktion et år eller to endnu, og at forvirringen derfor vil slutte til den tid. Derfra vil Ioniq udelukkende være navnet på et undermærke for elbiler fra Hyundai.