Bilgigant løfter sløret for genoplivet klassiker

Jeep har sin Wrangler, Land Rover sin Defender, og Ford sin Bronco. Bag alle tre modelnavne står firehjulstrækkere, der har opnået klassikerstatus blandt entusiaster, og som bilproducenterne af samme grund har valgt at videreføre og modernisere.

Seneste skud på stammen er Bronco. Ford har netop offentliggjort de første billeder af den færdige bil, der skal føre arven videre fra den model, som producenten byggede i over 30 år fra 1965 til 1996.

Den nye Bronco går i produktion næste år, og hovedingredienserne bliver habile terrænegenskaber og retro design, skriver Auto Express.

Ifølge mediet går Ford dermed Land Rover i bedene, der også har satset på netop offroad-kørsel og en retro designstil med sin nye Defender. Modsat den britiske terrænbil er Bronco dog kun målrettet det nordamerikanske marked.

Den nye model læner sig designmæssigt op ad den første generation af Bronco fra 1965. Foto: PR

Her skal den blandt andet konkurrere med Jeep Wrangler, og det stiller høje krav til bilens evner udi motoriseret klatrekunst. Ford har derfor givet bilen en frihøjde på knap 300 mm, hvilket lige er nok til at slå Wrangler Rubicon af pinden, der ifølge Auto Blog må klare sig med 274,3 mm.

Føreren har desuden mulighed for at låse både det forreste og bagerste differentiale, ligesom det ifølge Ford er muligt at køre gennem vand med en dybde på op til 85 centimeter.

Hestekræfter før hybrid

Mens det alt sammen er klassiske offroad-dyder, har Ford også forsøgt at drysse lidt moderne teknologi over bilen. Der er derfor tilføjet en række køreprogrammer og assistance-systemer, som angiveligt skal gøre det nemmere at komme frem på svært tilgængelige steder.

Blandt programmerne er også et økonomisk Eco-program, skriver Auto Express. De grønne ambitioner er dog ikke større, end at den mindste af to mulige benzinmotorer producerer 270 hestekræfter, mens topmodellen lander på 310 hk.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt hybridteknologi vil finde vej til den nye firehjulstrækker på et tidspunkt.

Den nye Bronco vil til gengæld have moderne fornødenheder som et stort infotainmentsystem, LED-lys og digitale instrumenter.

