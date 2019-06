Bilgigant lukker stor fabrik

Ford har besluttet at lukke sin fabrik i Wales, der har produceret motorer til Fiesta og B-Max

61 bilmotorer i timen, døgnet rundt, 365 dage om året. Det er, hvad Ford-fabrikken i Wales i gennemsnit producerede til de populære danskermodeller Ford Fiesta og B-Max sidste år.

På årsbasis stod fabrikken i Bridgend med andre ord for en femtedel af den samlede motorproduktion i den store bilnation, Storbritannien. Men ikke desto mindre har Ford nu besluttet at lukke fabrikken.

Det sker som et led i en gennemgribende europæisk spareøvelse, som bilproducenten er ved at føre ud i livet.

Det skriver Automotive News Europe.

Næste år er det slut

Formålet med spareøvelsen er ifølge mediet at spare 11 mia. dollar, og det vil de 1700 medarbejdere på Wales-fabrikken snart mærke.

I februar 2020 skal den sidste benzinmotor med Ford-logo bygges på fabrikken, og et halvt år efter vil produktionen af motor til Jaguar og Land Rover også slutte.

Ifølge Ford lukkes fabrikken, fordi den fra et økonomisk perspektiv ikke vil være bæredygtig i fremtiden.

- Ændret kundeadfærd, tunge omkostninger og mangel på nye motor-udgaver i fremtiden for Bridgend, vil gøre det økonomisk uholdbart at drive fabrikken videre i de kommende år, siger Stuart Rowley, øverste chef for Ford i Europa, til Automotive News.

Se også: 170 bilister brød loven tæt ved dansk biltræf

Satsede på strøm

Netop manglen på nye motorer er noget, medarbejderne på fabrikken har kæmpet for at undgå. Ifølge Automotive News var håbet, at Ford ville investere i en opgradering af fabrikken, så der kunne bygges el- og hybridmotorer. Men den er udeblevet.

- Store bestræbelser på at identificere nye muligheder har ikke været succesfulde, konkluderer Ford ifølge mediet.

Den planlagte fabrikslukning i Wales er blot den seneste af en række kedelige udmeldinger fra Ford. Automotive News skriver, at producenten også planlægger at lukke fabrikker i Tyskland, Frankrig og Rusland.

Se også: Bilgigant vil simulere cyklistulykker