Bilgigant må bremse produktionen

Situationen i Ukraine har tvunget VW til midlertidigt at skrue ned for produktionen af biler

Den russiske invasion af Ukraine har fået konsekvenser for bilproduktionen hos Volkswagen, som i den forgangen uge meldte ud, at de ville midlertidigt standse produktionen af nye biler på fabrikkerne i Zwickau og Dresden efter forsinkelser på levering af dele fra Ukraine.

Nu forlyder det fra Volkswagen, at det måske heller ikke vil kunne lade sig gøre at producere biler på fabrikken i Wolfsburg før 14. marts.

Det skriver Automotive News Europe.

Fra Volkswagen lyder det, at produktionen på fabrikken i Wolfsburg vil blive reduceret fra 6. marts. På fabrikken i Wolfsburg bliver blandt andet modellen Golf bygget, som er VW's topsællert.

Foruden fabrikken i Wolfsburg kan også fabrikkerne i Emden og Hannover, hvor VW bygger erhvervsbiler, blive påvirket.

Årsagen er, at Volkswagen under normale omstændigheder får visse forsyninger fra leverandører i det vestlige Ukraine, men på grund af krigen kan det ikke lade sig gøre at opretholde forsyningskæderne.

Massive udfordringer

De nye midlertidige stop for produktionen af nye biler kommer efter et par år med massive udfordringer i bilbranchen på grund af både coronapandemien og den globale mangel på mikrochips også kendt som halvledere.

Tilbage i december berettede Manager Magazin, at på grund af manglen på halvledere vil Volkswagen bygge færre biler i 2022 end i år 2021. Den effekt ser ud til at blive forstærket på grund af Ruslands handlinger i Ukraine.