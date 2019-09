Bilgigant med elektriske planer: - Den nye standard

Den amerikanske bilgigant Ford vil sætte skub i elektrificeringen af deres modelprogram, oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Ford står til at lancere otte elektrificerede modeller i år.

- Elektrificerede biler er med hastige skridt ved at blive den nye standard inden for branchen. Derfor øger Ford også viften af både elektrificerede modeller og drivlinjer i betydeligt omfang for at imødekomme kundernes vidt forskellige kundebehov, siger Stuart Rowley, præsident for Ford Europa, i pressemeddelelsen.

- Vi forventer, at elektrificerede modeller udgør størstedelen af vores personbilssalg ved udgangen af 2022, siger Stuart Rowley.

Blandt de elektrificerede nyheder, som netop nu fremvises i Frankfurt på den internationale biludstilling, er de nye SUV’er Kuga plug-in-Hybrid og Explorer plug-in-Hybrid, samt den nye Tourneo Custom plug-in-Hybrid og den nye kompakte crossover Puma Hybrid

Mustang-SUV med hybrid

Derudover lanceres Fords fuldt elektriske og Mustang-inspirerede SUV i 2020 med en rækkevidde på op til 600 km beregnet ud fra den nye og strengere WLTP-målemetode.

Ford står som nævnt til at lancere otte elektrificerede modeller i år, som vil bidrage til et forventet salg på 1 million elektrificerede biler i Europa inden udgangen af 2022. Yderligere ni modeller forventes at blive introduceret inden 2024.

- Der findes ingen universel løsning, når det kommer til elektrificerede biler. Hver kunde har forskellige behov, siger Joerg Beyer, topchef for Fords hold af ingeniører, i pressemeddelelsen.

- Vores strategi er derfor at tilbyde kombinationer af de rette elektrificerede drivlinjer i de rette bilmodeller, som tilgodeser alle typer af kundebehov - vi kalder friheden til at vælge for 'power of choice', siger han.

