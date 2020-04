Bilgigant melder ud: - Vi har nok SUV'er

En global trend har ramt bilbranchen, og derfor ser man flere og flere SUV'er og cross-overmodeller på vejene, ligesom bilproducenterne står i kø for at lancere nye, smarte høje modeller.

I en længere periode har det virket, som om at hverken kunder eller producenter har kunnet forestille sig, at der kunne lanceres for mange af de højere familiebiler.

Nu melder bilgiganten Volkswagen dog ud, at tyskerne efterhånden har nok SUV'er på modelprogrammet.

Det skriver Autocar.co.uk.

Mediet har talt med Frank Welsch, som er chef for forskning og udvikling hos Volkswagen, og selvom han ikke endegyldigt vil sige, at Volkswagen ikke vil lancere nye SUV-modeller i fremtiden, så passer det nuværende udbud ifølge ham godt til efterspørgslen.

Se også: Arrivederci: Nu lægges denne familiebil i graven

Den tyske bilproducent har i dag 14 SUV'er på modelprogrammet globalt set, hvilket er en markant stigning i forhold til de to SUV'er, som var på programmet få år tilbage.

- Jeg tror ikke, at væksten inden for SUV'er er slut, men vi har nok. Vi behøver ikke 10 modeller mere. Vi er nødt til at passe på. Vi skal have en portefølje, som er effektiv, siger Welsch til mediet.

- Hvis vi får for mange modeller og sælger 30.000 eller 40.000 eksemplarer om året, kan vi ikke tjene penge. Vi vil fokusere på de biler, som kan være succesfulde, siger han.

Populære modeller

Tal fra bilstatistik.dk viser, at der fra 1. januar 2020 til og med 31. marts 2020 er blevet solgt 48.859 nye biler i Danmark. Af de nye biler er 14.757 i det såkaldte F-segment, som dækker over alt fra små til helt store SUV'er.

Volkswagen har ifølge bilstatistik.dk solgt 2076 nye SUV'er i 2020.

I fjor udgjorde SUV'erne 28,2 procent af det samlede nybilssalg i Danmark mod 26,1 procent i 2018. 73 procent af de SUV’er, som blev solgt i 2019, var i segmentet 'små' og 'mellemstor'.

Hos Volkswagen tæller de danske SUV-muligheder blandt andre T-Cross, T-Roc, Tiguan og Touareg, og med en elektriske SUV på vej mener Frank Welsch, at tyskerne er godt dækket ind.

- Jeg tror ikke, at vi vil tilbyde flere bilmodeller, end vi har i dag. Hvad angår SUV'er er vi repræsenteret i alle segmenter, siger han til Autocar.co.uk.

Se også: Her er de danske firmabilisters yndlingsbil