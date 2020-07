Bilgigant melder ud: Vil være CO2-neutral i 2050

Den amerikanske bilproducent Ford vil være CO2-neutral på globalt plan senest i 2050.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Ford understreger, at CO2-neutraliteten betyder, at udledes der CO2-emissioner på ét område, skal der ske en tilsvarende reduktion i emissioner på andre områder.

For at opnå dette mål vil Ford i første omgang fokusere på tre hovedområder, der i øjeblikket står for cirka 95 procent af virksomhedens CO2-emissioner - brugen af biler, leverandører og virksomhedens fabrikker og faciliteter.

Ford er den eneste amerikanske bilproducent, der forpligter sig til at reducere CO2-udslippet, så det lever op til de miljøkrav, der blev fremlagt i Paris-aftalen i 2015.

- Vi kan fremstille fantastiske biler, have en stærk forretningsmodel og samtidig agere bæredygtigt og tage ansvar for vores fælles klima. Vi har ikke alle svarene endnu, men vi er fast besluttet på at finde frem til dem i samarbejde med vores lokale såvel som globale partnere og interessenter, siger Bob Holycross, vicepræsident og chef for bæredygtighed, miljø og sikkerhed hos Ford Motor Company.

Ford oplyser derfor heller ikke konkrete planer for, hvordan de vil sikre, at de kan leve op til det forpligtende mål om at være CO2-neutral senest i 2050.

Elektrificerede biler

I Europa anvender Ford allerede i dag 100 procent vedvarende energi til driften af sine fabrikker i Storbritannien, Craiova-fabrikken i Rumænien og Køln-fabrikken i Tyskland. Ford forventer, at virksomhedens europæiske marked vil være det første til at blive CO2-neutralt.

Ford bestræber sig også på at anvende 100 procent vedvarende energi i driften af alle sine fabrikker på globalt plan inden 2035.

Ford investerer næsten 76 milliarder kroner i elektrificerede biler inden udgangen af 2022 og vil på sigt kunne tilbyde alle virksomhedens personbiler på det europæiske marked i mindst én elektrificeret variant. Det vil i løbet af 2021 resultere i 18 elektrificerede Ford-modeller på det europæiske marked i alt, der både omfatter mildhybrider, hybrider, plug-in hybrider og fulde elbiler.

