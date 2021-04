Bilgigant overrasker: Vil bygge helt ny bilmodel

Som bilproducent er der næsten ingen grænser for, hvor mange af de høje crossover- og SUV-modeller man kan have i modelprogrammet i disse år, og hos Volkswagen udnytter de tendensen ved at lancere en helt ny høj sportslig bil med coupé-form.

Taigo kommer modellen til at hedde, og størrelsesmæssigt vil den glide ind i Volkswagens modelprogram mellem de nuværende modeller T-Cross og T-Roc.

Det oplyser Volkswagen Danmark i en pressemeddelelse.

Da modellen ikke er klar til den endelig præsentation endnu, må vi nøjes med de detaljer, som Volkswagen har valgt at offentliggøre nu.

De afslører, at Taigo introduceres med brændstoføkonomiske TSI-motorer, LED-forlygter som standard, et moderne human interface, et digitalt cockpit og mange assistentsystemer.

Taigo er baseret på den brasilianske Volkswagen Nivus-model, og til det europæiske marked vil den blive produceret på Volkswagens fabrik i Pamplona i Spanien. Den nye model præsenteres til sommer, og de første eksemplarer vil komme ud til kunderne i slutningen af dette år.

Skitser klar

Selv om vi må vente til den endelige præsentation med at se det færdige design på Taigo, giver skitserne fra bilgiganten et godt indtryk af, hvordan modellen kommer til at se ud.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nogenlunde sådan kommer Volkswagen nye bilmodel til at se ud. Foto: Volkswagen

Trods at Volkswagen har gang i et større skifte til at producere flere og flere elbiler, vil Taigo altså komme med benzinmotorer. Om den også vil komme som elbil, melder historien ikke noget om.

