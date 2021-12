Bilgigant overrasker: Vil være nummer to i verden

Ford vil være nummer to i verden, når det gælder elbiler

Den amerikanske bilgigant Ford har store ambitioner, når det gælder elbiler. Således forventer Ford, at de vil være verdens næststørste producent af elbiler inden for to år med en årlig produktion af cirka 600.000 elbiler.

Det skriver Reuters.

Mediet rapporterede ellers tidligere på ugen, at Ford ifølge Reuters' vurdering sandsynligvis vil dyste med Stellantis-koncernen om tredjepladsen bag Tesla og Volkswagen Group i kapløbet om at være den største producent af elbiler i år 2025.

Men hos Ford har de større tro på elbilstilværelsen, og den optimisme skal blandt andet findes i en stigende efterspørgsel på mærkets nye elektriske pickup F-150 Lightning. Således er der blevet reserveret omkring 200.000 eksemplarer af el-pickuppen.

Ifølge Lisa Drake, som er vicedirektør i Ford i Nordamerika, vil bilproducenten arbejde på at integrere produktionen af flere elbilkomponenter på mærkets eksisterende fabrikker, der bygger dele til forbrændingsmotorer.

Ford forventer at reducere omkostningerne til elbilbatterier til 80 dollars pr. kilowatt-time 'inden udgangen af årtiet,' lyder det fra Drake.

I samarbejde med BMW arbejder Ford med den amerikanske virksomhed Solid Power om at udvikle solid-state-batterier. Ifølge Drake vil de kunne bruges kommercielt 'noget tid inden udgangen af dette årti'.

Ford har tidligere oplyst, at de fra år 2026 vil tilbyde alle mærkets personbiler som minimum plug-in-hybrider i Europa. Efterfølgende vil alle europæiske personbiler fra Ford være fuldt elektriske i 2030.