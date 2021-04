Bilgigant præsenterer ny elbil: Så meget vil den koste herhjemme

Audi vil tilbyde kunderne et større udvalg af elektriske biler, og derfor har den tyske bilgigant nu lanceret en ny elbil, kaldet Q4.

Modellen kommer i to forskellige versioner, når vi taler opbygning af karrosseri, nemlig den almindelige Q4 og som Q4 Sportback.

Den nye elektriske model fra Audi kommer med tre forskellige drivlinjevarianter, nemlig en 35 e-tron, en 40 e-tron og en 50 e-tron quattro.

Den billigste variant bliver Q4 35 e-tron, som kommer med en batteripakke på 55 kWh og en ydelse på 170 hk.

Rækkevidden på en opladning i 35 e-tron ligger på 334 kilometer. Startprisen bliver 349.990 kr.

Vil man have den længst mulige rækkevidde i elbilen Q4, skal man gå efter en 40 e-tron, som har den store batteripakke på 82 kWh og en ydelse på 204 hk, for her er rækkevidden på en opladning 509 kilometer. Her begynder prisen ved 384.990 kr.

Den mest kraftfulde version bliver Q4 50 e-tron quattro, som yder 299 hk, og som kan sprinte fra 0-100 km/t på 6,2 sekunder. Her er rækkevidden cirka 480 kilometer.

Elbilen lanceres også i en Sportback-version med en mere coupéagtig bagende. Foto: Audi

Kan snart bestilles

Er man interesseret i den nye elektriske Audi, kan den opleves hos landets Audi-forhandlere fra juni. Fra 22. april åbner Audi Danmark for bestillinger af den almindelige model, og hvis man er blandt de første til at bestille en Q4, kan man forvente, at man får sin nye elbil i juni.

Sportback-versionen kan først bestilles i løbet af sommeren og lander i Danmark til efteråret.