Bilgigant satser: Vil bygge transportabel 'powerbank' til elbiler

Livet som vesterhavsturist kan være en kende besværligt, hvis den feriepakkede bil kører på strøm.

Har man eksempelvis sat kursen mod den brede sandstrand på Rømø, så er der i øjeblikket 36 kilometer til den nærmeste, offentlige hurtiglader i Ribe - mens den nærmeste benzinstation er bare fem kilometer fra stranden.

Det misforhold mener Volkswagen dog nu at have fundet en løsning på. Den tyske bilgigant vil bygge transportable ladestationer, der kan sættes op på steder, hvor det er svært at trække en ledning - som eksempelvis på Rømø strand. Ladestationerne fungerer lidt som en overdimensioneret powerbank til mobiltelefonen og vil ifølge Volkswagen rumme strøm nok til at lade 15 elbiler.

Det skriver bilproducenten i en pressemeddelelse.

Genanvendte batterier

Den transportable ladestander kan lade fire biler på samme tid med op til 100 kW. Det betyder ifølge Volkswagen, at en elektrisk VW Golf vil kunne nå 80 procent af sin batterikapacitet på bare 17 minutter.

Når 80 procent af ladestationens batteri er brugt, vil den automatisk sende bud efter en frisk afløser. Ladestationen kan dog også sættes til en strømkilde, hvis sådan en er i nærheden, og lade sig selv op. Bilproducenten skriver, at det er med til at gøre den brugbar ved eksempelvis store begivenheder, hvor mange elbiler samles.

De transportable ladestationer skal samtidig fungere lidt som landmandens udspredningsarealer. Volkswagen planlægger at bygge 15 millioner elbiler i de kommende år, og de vil hurtigt efterlade sig en hel del brugte bilbatterier, der som gyllen fra dyreholdet kan genanvendes til noget fornuftigt.

Tanken er, at de brugte batteri skal bruges i ladestationerne og dermed være med til at give Volkswagen en renere klimasamvittighed.

På vej til Wolfsburg

I takt med, at de store bilfabrikanter har fået sat gang i produktionen af elbiler, har teknologien også modtaget kritik for sin klimabelastning. Det skyldes blandt andet batteriernes indhold af råstoffer som kobolt, lithium og grafit samt den måde, som de i øjeblikket bliver forarbejdet.

I slutningen af november annoncerede Volkswagen, at man havde øremærket cirka 370 mia. kroner til at købe elbilbatterier. Til trods for, at man i de kommende år vil bygge millioner af elbiler, regner man nemlig ikke med at bygge batterierne selv.

De første transportable ladestandere vil Volkswagen stille op i sin tyske hjemby Wolfsburg i den første halvdel af 2019. Det vil dog kun være i en forsøgsperiode, og den egentlige udrulning vil først finde sted i 2020.

