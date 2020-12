Bilgigant siger stop: Dropper dette totalt

Volkswagen lægger motorsport på hylden for at fokusere på elektrisk fremtid

For at kunne fokusere mere på elbiler og elektrisk mobilitet har Volkswagen valgt at lukke ned for al motorsportsaktivitet.

Beslutningen skal være med til at 'fokusere' firmaet, skriver Volkswagen i en pressemeddelelse.

- Volkswagen-brandet er på vej til at blive en ledende udbyder inden for bæredygtig e-mobilitet. Til dette formål samler vi vores styrker og har besluttet af afslutte Volkswagen-brandets egen motorsportsaktivitet, siger Dr. Frank Welsch, medlem af bestyrelsen i Volkswagen AG med ansvar for udviklingsafdelingen.

Nu skal sportslige biler være elektriske

For omtrent et års tid siden offentliggjorde Volkswagen, at de som fabriksteam ville trække sig ud af al motorsport, der ikke var 100 procent elektrisk baseret, men nu går bilgiganten skridtet videre og afslutter al motorsportsaktivitet.

De 169 medarbejdere, som har været ansat i motorsportsafdelingen, bliver flyttet over i afdelingen for udviklingen af elbiler, oplyser Volkswagen.

Lang motorsportshistorie

Volkswagen Motorsport kan se tilbage på over fem årtier med motorsport. Det startede med Formula V i 1960'erne og 1970'erne.

Mest kendt er nok Volkswagens engagement i rally, hvor blandt andet Polo-modellen har gjort det særdeles godt med fire verdensmesterskaber i World Rally Championship.

Derudover har Volkswagen vundet tre titler i det traditionsrige Dakar Rally med en racerudgave af Touareg-modellen.

Siden 2018 har Volkswagen fokuseret på elektrisk motorsport med den 100 procent elektriske ID.R-racerbil, som har sat flere forskellige rekorder verden over.

- I årtier bragte Volkswagen Motorsport GmbH-teamet mærket til en række store sportslige succeser. Min varmeste tak går til alle medarbejdere for så mange sejre, titler og rekorder over hele verden og for deres personlige dedikation og engagement, siger Wilfried von Rath, medlem af direktionen, i pressemeddelelsen.