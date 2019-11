Bilgigant siger stop: Nu er det slut med denne type biler

Er du vild med motorlyd fra en hårdtarbejdende forbrændingsmotor? Så bliver Volkswagen ikke dit favoritmærke fremover.

Fremtidens racerbiler kører hverken på benzin eller diesel, som vi ellers har været vant til. De kører på strøm. Det mener nemlig Volkswagen, som har offentliggjort, at deres fremtidige aktiviteter inden for motorsport vil afspejle den elektriske satsning, som mærket har kastet sig ud i.

Det oplyser Volkswagen i en pressemeddelelse.

- 100 procent elektriske racerbiler vil afløse fabriksstøttede motorsportsaktiviteter, der benytter forbrændingsmotorer, skriver VW i pressemeddelelsen.

Dermed vil det snart være slut med fabriksstøttede racerbiler med VW-logo, som kører med forbrændingsmotor.

- Volkswagen dedikerer sig til e-mobilitet og vil udfase fabriksstøttede motorsportsprojekter, der benytter forbrændingsmotorer, siger Dr. Frank Welsch, bestyrelsesmedlem med ansvar for teknologisk udvikling.

Skiftet til elektrisk drevet motorsport er både vigtigt for teknologiudvikling og image, mener VW.

- E-mobilitet har et enormt udviklingspotentiale, og i den forbindelse kan motorsport være pionér: På den ene side fungerer det som et dynamisk laboratorium i udviklingen af nye serieproducerede biler, på den anden side er det en overbevisende platform for marketing, der kan inspirere folk endnu mere til at skifte til e-mobilitet, siger Sven Smeets, direktør for Volkswagen Motorsport.

Har slået rekorder

Volkswagen har allerede vist glimt af, hvad motorsportsfans så kan forvente af fremtiden med den ekstreme elektriske racerbil ID.R. Raceren har gjort sig bemærket indenfor elektrisk motorsport med rekorder på Pikes Peak i USA , Nürburgring i Tyskland, Goodwood i England og Tianmen i Kina.

- Volkswagen Motorsport indtog nye territorier med ID.R-raceren, der med sine mange rekorder demonstrerede potentialet i den elektriske drivlinje. Nu er det tid til at tage endnu et skridt ind i fremtiden, siger Dr. Frank Welsch.

Tiltaget betyder blandt andet, at Volkswagen ikke længere vil være aktiv med fabriksstøttede aktiviteter med Poli GTI-rallybilen.

