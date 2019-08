Bilgigant står til stor milliardbøde efter dieselskandale

Hvor meget skal det koste at fuske med dieselbilers udledning? Op til én milliard euro, svarende til 7,5 milliarder kroner, mener anklagemyndigheden i Stuttgart i en sag mod Daimler-koncernen, som blandt andet er moderselskab til Mercedes-Benz.

Det skriver Automotive News Europe på baggrund af en historie fra Der Spiegel.

Ifølge mediet har anklagemyndigheden i sagen mod Daimler planer om at give koncernen en bøde på mellem 800 millioner og én milliard euro, som svarer til mellem cirka 6 milliarder og 7,5 milliarder kroner.

Det tyske forbundskontor for motorkøretøjer, KBA, opdagede i sin tid snyde-software i Mercedes-Benz C- og E-klasse-biler og beordrede giganten til at tilbagekalde 280.000 biler, oplyser Spiegel.

Nu overvejes en bøde på til 5.000 euro pr. køretøj. En talsperson for anklagerne oplyser, at efterforskningen stadig er i gang og ikke vil blive afsluttet før ved årsskiftet.

Daimler har nægtet at kommentere, mens forhandlingerne er i gang.

Se også: Efter dieselskandale: Millioner af biler mangler stadig vigtig opdatering

Mega-bøder

Hvis sagen ender med, at Daimler idømmes en bøde på de mange milliarder, vil de bestemt ikke være den første bilkoncern, som skal have den helt store tegnebog frem, efter det kom frem, at flere bilproducenter havde installeret software, som skulle gøre det muligt at snyde i udledningstests.

I maj idømte anklagemyndigheden i Stuttgart ifølge Automotive News Europe Porsche en bøde på 535 millioner euro, mens anklagemyndigheden i Brunswich tildelte Volkswagen en bøde på 1 milliard euro. Desuden idømte anklagere i München Audi en bøde på 800 millioner euro.

Se også: Rod med tallene: Endnu en bilgigant i søgelyset i USA