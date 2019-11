Bilgigant svinger kniven: Fyrer 10.000 ansatte

Daimler oplyser, at de på verdensplan skal afskedige 10.000 ansatte på grund af skiftet til et mere elektrisk modelprogram

Kort tid efter en anden stor tysk bilgigant har udmeldt, at de nedlægger tusindvis af jobs, oplyser koncernen Daimler, som blandt andet ejer Mercedes-Benz, at mindst 10.000 jobs på verdensplan vil blive nedlagt i et forsøg på at finde de økonomiske midler til skiftet mod en mere elektrificeret bilpark.

Det skriver BBC.

Se også: Bilgigant betaler bøde i milliardklassen

Audi meldte tirsdag ud, at de over de kommende år skærer 9500 stillinger i hjemlandet Tyskland, og nu er det altså blevet konkurrentens tur til en lignende udmelding.

Daimler oplyser, at bilindustrien gennemgår 'den største transformation i dens historie'.

- Udviklingen mod CO2-neutral mobilitet kræver store investeringer, hvorfor Daimler i midten af november annoncerede, at vi vil lancere et program for at øge konkurrenceevnen, innovation og investeringsstyrke, oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

- En del af dette program er at reducere personaleomkostningerne med omkring 1,4 mia. euro ved udgangen af 2022 og blandt andet at reducere antallet af lederstillinger over hele verden med 10 procent, oplyser Daimler.

Se også: Tilbagekalder 400.000 biler: Fejl kan føre til brand