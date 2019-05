Bilgigant taber slaget om Bayerns gunst

Det skulle have været den største sponsoraftale i Bundesligaens historie. Men mega aftalen mellem BMW og FC Bayern München er gået i vasken. Det skriver flere tyske medier - blandt andet Bild Zeitung.

Bayerische Motoren Werke (BMW) har hovedsæde i München, og skulle have været bilsponsor for den traditionsrige mesterskabsklub og leveret en bilflåde til spillerne senest i 2025, hvor BMW skulle erstatte den nuværende bilsponsor Audi.

BMW skulle angiveligt have været villig til at betale 800 millioner euro for et tiårigt bilsponsorat og herunder have overtaget Audis 8,33 procent aktier i klubben til en værdi af 200 millioner euro.

Så sent som i marts bekræftede præsident for FC Bayern Müchen, Uli Hoeneß, at fodboldklubben havde samtaler med BMW.

- Ja, vi har en aftale med BMW for fremtiden, sagde Hoeneß.

Audi satte sig imod

Men nu er Bayerns og BMW's forhandlinger helt grundstødt, og forlovelsen er brudt, hvilket klubben bekræfter ifølge tz.de.

Til gengæld tilbyder konkurrenten Audi nu en forlængelse af den nuværende aftale, som udløber i 2025. Angiveligt vil bilgiganten, som er baseret i Ingolstadt nord for München, byde 720 millioner for, at de tyske mestre fortsat i fremtiden kører rundt i luksusbilerne med de fire ringe.

Værsgo! Så vilde firmabiler får Ronaldo og holdkammeraterne