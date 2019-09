Bilgigant tilbagekalder 227.000 biler: Airbaggen kan gå af uden grund

Tyske Volkswagen-gruppen er tvunget til at tilbagekalde 227.000 biler på grund af problemer med airbags og automatiske selestrammere.

Det skriver Reuters på baggrund af en artikel fra Stuttgarter Zeitung.

Avisen beretter, at Volkswagen tilbagekalder Tiguan, Sharan og CC-modeller bygget i 2015, og at Porsche tilbagekalder 911, Boxster, Cayman og Panamera-modeller bygget i 2015 og 2016.

Mediet citerer Tysklands automobilmyndighed KBA, som siger, at bilernes airbagcomputere skal opdateres.

I nogle tilfælde skal der installeret ny software.

Se også: Populær Toyota dumper sikkerhedstest: 'Køb den ikke!'

En talsperson for Porsche fortæller, at omtrent 23.500 Porsche-modeller kan være ramt af problemer med, at airbags eller den automatiske selestrammer udløses, selv om bilen ikke har været involveret i et færdselsuheld.

Talspersonen fortæller, at de ramte modeller er bygget i 2015 og 2016, og at 3900 af de ramte modeller er solgt i Tyskland.

Til Ekstra Bladet oplyser Volkswagen Danmark, at de 'på nuværende tidspunkt ikke har modtaget information, om at tilbagekaldelsen også skulle gælde det danske marked'.

Flere tilbagekaldelser

Det nye tilfælde er den seneste i en række af tilbagekaldelser fra Volkswagen-gruppen. Senest i august var Volkswagen-koncernens amerikanske afdeling tvunget til at tilbagekalde 679.000 VW-biler, som er solgt i USA siden 2011.

Årsagen var dengang, at bilerne 'kan rulle væk på grund af et elektrisk problem'.

Se også: Airbag slår fra: Bilgigant tilbagekalder 144.000 biler