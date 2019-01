Bilgigant tilbagekalder 2307 biler i Danmark

Et problem med brændstofslangen i en række dieselbiler tvinger Volvo i Danmark til at tilbagekalde 2307 biler

Hvis du ejer en dieselbil produceret af Volvo, så er der god grund til at læse med her.

PR-ansvarlig i Volvo Car Danmark bekræfter over for Ekstra Bladet, at de er blevet tvunget til at tilbagekalde 2307 danske biler.

Der er tale om følgende modeller fra 2015 og 2016:

V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 og XC90.

- Det er korrekt, at vi skal tilbagekalde disse biler, og nu går alt efter den normale procedure. Vi får en liste fra fabrikken, som vi sender videre til Skattestyrelsen. De sender så et brev ud til ejerne af bilerne, og så skal de så følge anvisningerne i brevet. Men hvis man er utryg, så er man altid velkommen til at ringe til os, siger Per Larsen til Ekstra Bladet.

- Er det farligt at køre rundt i disse biler?

- Nej, det er på ingen måde farligt. Vi har aldrig oplevet et uheld med denne type fejl, siger han til Ekstra Bladet.

Hele sagen startede i Volvos moderland Sverige, hvor de har været tvunget til at tilbagekalde 37.000 biler. Ifølge pressechef Annika Bjerstaf sker det, fordi der er fundet biler, hvor brændstofslangen er sprækket.

Det kan medføre et læk i motorrummet, og derfor tager Volvo ingen chancer.