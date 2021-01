Bilgigant tilbagekalder tre millioner biler

Den amerikanske bilgigant Ford tilbagekalder tre millioner biler på verdensplan, hvor af 2,7 millioner er solgt i hjemlandet USA.

De mange biler tilbagekaldes, fordi den amerikanske trafikmyndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) torsdag beordrede Ford til tilbagekaldelsen på grund af bilernes airbags i førersiden.

Det skriver Reuters.

Bilerne er udstyret med airbags fra det berygtede Takata-firma. På verdensplan er over 100 millioner biler med Takta-airbags blevet tilbagekaldt, da der har været tilfælde med bristede airbags, der sender små metalstumper ud i høj fart. Fejlen har kostet 27 personer livet, mens 400 er kommet til skade.

Danskerbil har været ramt af problemer: Nu er der fundet en løsning

Accepterer beslutningen

Ford har over for NHTSA forsøgt at vise, at airbagsene i de respektive biler ikke har fejlen, men det har NHTSA altså ikke godkendt.

- Vi mener, at vores udførlige data har demonstreret, at en sikkerhedstilbagekaldelse ikke var nødvendig for førerside airbaggen. Men vi respekterer NHTSA's beslutning og vil gennemføre en tilbagekaldelse, skriver Ford ifølge Reuters.

De pågældende biler har tidligere været tilbagekaldt for at få skiftet airbag i passagersiden i front.

Ifølge mediet gælder det biler bygget mellem 2006 og 2012 af modellerne Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan og Lincoln MKX.

De fleste af modellerne har aldrig været solgt i Danmark, og på Fords danske hjemmeside er der ingen oplysninger om, at danske biler skulle være omfattet af tilbagekaldelsen.

Kører du firmabil? Her er de bedste af slagsen