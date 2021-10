Bilgigant: 'Vi kan indhente Tesla i 2025'

Den amerikanske bilproducent Tesla, der end ikke eksisterede ved årtusindeskiftet, er på to årtier blevet producenten, man skal måle sig med, når det gælder produktionen af elbiler.

Det understreges blandt andet af, at en anden amerikansk bilproducent, General Motors (GM), nu melder ud, at de tror på, at de kan indhente Teslas salg af elbiler i USA senest i år 2025.

Sådan lyder meldingen fra Mary Barra, som er adm. direktør i GM, i et interview med mediet CNBC.

Inden længe vil GM lancere flere nye elektriske biler, blandt andre GMC Hummer og Cadillac Lyriq, og Barra har stor tiltro til produkterne.

Investerer milliarder

GM har tidligere på året meddelt, at de vil investere helt op mod 35 milliarder dollars, svarende til 200 milliarder kroner, i elbiler og selvkørende teknologier frem mod år 2025.

- GM har et mål om årligt globalt at sælge mere end en million elbiler i 2025, og vi øger vores investering i at skalere hurtigere, fordi vi vil se momentum blive opbygget i USA inden for elektrificering, lød det i den forbindelse fra Mary Barra.