Bilgigant vil betale kunder 22.000 kroner til værkstedsregning

Daimler-koncernen tilbyder nu visse Mercedes-Benz-ejere i Tyskland et tilskud på 3.000 euro, svarende til cirka 22.000 kroner, til at opgradere partikelfilteret på ældre, forurenende dieselbiler. Tiltaget er et forsøg på at hjælpe Mercedes-ejerne til at kunne imødegå de forbud, som flere tyske byer har indført mod ældre dieselbiler.

Det skriver Automotive News Europe.

Flere tyske byer har nemlig indført forbud mod ældre dieselbiler, og det har tvunget bilfabrikkerne til at overveje at opgradere ældre dieselbiler i et forsøg på at give ejerne mulighed for at omgå de nye forbud.

Mercedes-Benz vil tilbyde tilskuddet til kunder i de tyske regioner, som er ramt af forbud mod ældre dieselbiler, og det første opgraderingskit kan fås til Mercedes-biler med de såkaldte Euro 5-dieselmotorer, herunder de storsælgende E220 og E250-modeller.

Kittet vil koste cirka 3.000 euro at købe og få installeret, og det er udviklet af et familiejet firma kaldet Dr Pley SCR Technology.

Indledningsvist forsøgte flere tyske bilfabrikker at tilbyde kunderne software-opdateringer på deres biler frem for at skulle installere ny hardware, ligesom fabrikkerne også forsøgte at lokke kunder til at købe nye biler med renere motorer.

Forbrugerorganisationer pressede dog bilfabrikkerne til at godkende eftermontering af udstyr som en mere omkostningseffektiv foranstaltning.

- Vi har vidst lige fra begyndelsen, at eftermonteret udstyr er en mulig gennemført løsning, og nu har vi bevist det over for bilproducenterne, siger Thomas Steinbrueckner, udviklingschef hos Dr. Pley SCR Technology til Automotive News Europe.

Hamborg var den første by, der indførte et dieselforbud tilbage i juni, og siden er Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Mainz, Bonn og Køln fulgt med.

