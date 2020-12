Bilgigant vil bygge små elbiler

Volkswagen har planer om at lancere to, mindre elbiler

Den tyske bilgigant Volkswagen har store planer, når det gælder elbiler.

Elbilen ID.3, som er i størrelse med VW Golf, storsælger herhjemme, og nu er to mindre søskende til ID.3 på vej.

Det skriver Autoexpress.

Den ene af de to kommende elektriske biler fra Volkswagen vil ifølge mediet formentlig komme til at hedde ID.1, og modellen skal konkurrere med elbilerne Peugeot e-208 og Opel Corsa-e.

Derudover mener mediet Autoexpress at vide, at ID.1 formentlig vil få følgeskab af en elektrisk crossover, der skal husere i B-segmentet, og som vil få navnet ID.2.

Modellerne skal bygges på Volkswagen-koncernens MEB-platform, som er specielt udviklet til elbiler, og hvor ID.3 og ID.4 allerede bygges.

Tidligst i 2023

Det bliver Volkswagen-ejede Seat, der skal stå for udviklingen af de to elektriske biler.

Overfor Autoexpress understreger Axel Andorff, som er udviklingsdirektør hos Seat, at det er nødvendigt, at der betydelige besparelser at hente ved projektet for, at de to nye bilmodeller økonomisk bliver en rentabel forretning.

Endnu afslører Volkswagen-gruppen ingen detaljer om de kommende elektriske biler.

De forventer dog, at bilerne tidligst kommer på markedet i 2023, og at de forventer, at der vil ske betydelige forbedringer i batteriteknologi inden da.

Volkswagen ID.3-modellen er i flere måneder i 2020 blevet den mest sælgende elbil i Danmark.

