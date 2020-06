Bilgigant vil fjerne rækkeviddeangst i elbiler

I en elbil er den tilbageværende rækkevidde, inden der skal lades op igen, et afgørende parameter. Nu vil bilgiganten Ford gøre den forventede rækkevidde, som bilen kan køre, endnu mere præcis, så man slipper for rækkeviddeangst.

Det skriver Ford i en pressemeddelelse.

Derfor har Ford udstyret den kommende Mustang Mach-E med funktionen Intelligent Range, der præcist forudser bilens rækkevidde og bliver mere nøjagtig over tid.

- Elbilkunder skal kunne stole på bilens rækkeviddeestimater, så de kan være sikre på at nå frem uden kvaler. Derfor har vi udviklet Intelligent Range. Den er løbende på forkant med Mustang Mach-E’s rækkevidde, så man kan nyde turen uden bekymringer, siger Darren Palmer, Fords globale direktør for elbiler, i pressemeddelelsen.

Se også: Afslører designet på ny familiebil: Glem alt om kedelig forgænger

Sådan fungerer det

Teknologien fungerer ved, at bilens batteri rapporterer om mængden af strøm til rådighed, mens drivlinjen registrerer selve strømforbruget. Eftersom varmt og koldt vejr har vidt forskellig indvirkning på rækkevidden, tager Intelligent Range også løbende højde for vejrforholdene ved at indsamle data fra lokale vejrprognoser. Den indsamlede data lagres derudover i en cloud, der løbende kan give mere præcise estimater på bilens elforbrug.

Den elektriske Mustang Mach-E kan også trække på data fra andre datatilkoblede Ford-elbiler, som kan være med til at præcisere rækkevidden yderligere. Mustang Mach-E kan nemlig registrere og lagre varierende køreforholds vidt forskellige strømforbrug, der medregner faktorer som f.eks. fart, terræn og klima.

Teknologien findes i den nye elbil Mustang Mach-E. Foto: Ford

Flere Mustang Mach-E-biler kan altså dermed danne et tværsnit af elbilernes forbrug til at optimere nøjagtigheden på hele flådens rækkeviddeestimater - selv på ruter og i køreforhold, som man ikke har begivet sig ud på før.

Ford vil løbende optimere Intelligent Range-funktionens nøjagtighed gennem online opdateringer. Én af de fremtidige opdateringer vil gøre systemet i stand til at medregne trafikforhold i realtid og eventuelle hældninger og højder på vejen.

Den 100 procent elektriske Ford Mustang Mach-E forventes at have en rækkevidde på op til 600 km.

Se også: Bilgiganter puster nyt liv i vanvittige familiebiler