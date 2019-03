Bilgigant vil fyre 5000

Fiesta- og Focus-modellerne, motoren i Grand C-Max og gearkassen i Mondeo.

Det er bare nogle af de ting, som den amerikanske bilgigant Ford bygger på sine tyske fabrikker i Köln og Saarlouis. Bilgiganten har tusindvis af medarbejdere ansat i landet, men nu skal den tyske afdeling skære 5000 stillinger fra. Det sker som et led i en større sparerunde, der har været længe undervejs.

I september sidste år kom det frem, at Ford planlagde at skære 24.000 medarbejdere fra, og i januar meldte Ford så ud, at spareplanerne ville gå hårdt ud over producentens europæiske medarbejdere. Ford har dog først nu sat tal på, hvor mange der skal fyres i Tyskland, mens planerne for producentens øvrige europæiske fabrikker stadig er ukendt.

Det skriver Automotive News Europe.

Taber penge i Europa

Sparerunden skyldes ifølge mediet, at Ford i mange år har tabt penge på sin europæiske forretning. Bilgiganten har omkring 53.000 medarbejdere i Europa og ifølge BBC fabrikker i otte lande, der foruden Tyskland tæller blandt andet Spanien, Storbritannien, Frankrig, Belgien og Rumænien.

Ford sagde i januar, at målet med den store omstrukturering var at opnå en overskudsgrad på seks procent.

Her er nedlæggelsen af 5000 stillinger bare et lille skridt på vejen, og producenten skriver i en pressemeddelelse fredag, at man håber at erstatte mange af fyresedlerne med frivillige fratrædelser.

Derudover vil man skære en række midlertidige stillinger fra.

Færre modeller

Foruden fyresedlerne vil Ford skære flere bilmodeller fra, som ikke sælger godt nok. I april sidste år meldte producenten ud, at man indenfor en overskuelig fremtid vil stoppe med at sælge en bred vifte af almindelige personbiler i Nordamerika. I stedet vil man med Fords egne ord satse på bilklasser, hvor 'Ford kan vinde.'

Det gælder især SUV-modeller og pickupper.

Strategien får også betydning for Fords europæiske afdeling, og i fredagens pressemeddelelse skriver producenten, at man vil 'forbedre eller stoppe produktionen af mindre profitable bilmodeller'.

Ifølge Automotive News forventes det, at Ford vil stoppe produktionen af familiebilen C-Max, der bliver bygget på fabrikken i Saarlouis.

