Bilgigant vil give hele Europa 'nordisk' sikkerhedsudstyr

'Glat føre forude'.

En advarsel som denne skal flere europæiske bilister have, hvis det står til Volvo. Den svenske bilproducent har besluttet at gøre to sikkerhedssystemer, der i et par år har været forbeholdt norske og svenske Volvo-ejere, tilgængeligt i hele Europa.

Systemerne hedder Hazard Light Alert og Slippery Road Alert og gør det muligt for Volvo-biler at tale sammen. Tanken er, at bilerne skal kunne advare hinanden om glat føre og andre forhindringer på vejen og på den måde forhindre, at der sker en ulykke.

Det fortæller chefen for Volvos sikkerhedsafdeling, Malin Ekholm, i en pressemeddelelse:

- Deling af data mellem biler i realtid kan være med til at afværge ulykker. Volvo-ejere er med til at gøre vejene sikrere for andre førere, der har installeret funktionen, mens de samtidig drager fordel af tidlige advarsler for potentielt farlige vejforhold forude, siger hun i pressemeddelelsen.

Standardudstyr næste år

Volvo-bilerne, der har systemerne installeret, vil være konstant koblet op til en internetbaseret sky, hvor advarslerne deles. Bilerne vil overvåge vejbanen i stilhed og give besked til skyen, hvis systemerne opdager en fare.

Hvis føreren slår advarselsblinket til, vil informationen ligeledes blive delt her.

Volvo skriver i pressemeddelelsen, at man åbner for at installere systemerne fra næste uge, og at de vil være standardudstyr på alle modeller fra næste år.

Med andre ord vil Hazard Light Alert og Slippery Road Alert følges med de øvrige nye sikkerhedssystemer, som Volvo har varslet fra næste år: Her skal tophastigheden blandt andet begrænses til 180 km/t., ligesom bilen skal kunne overtage styringen, hvis den opdager, at føreren er beruset.

Volvo vil dele dataen

Den svenske bilproducent håber, at andre bilproducenter vil være med til at dele data om vejenes beskaffenhed i skyen. Indtil videre deles teknologien kun med Volvos lastbilafdeling, Volvo Trucks.

- Jo flere køretøjer, vi deler sikkerhedsinformationer med i realtid, jo sikrere vil vores veje blive. Vi håber at kunne etablere flere samarbejdsaftaler med partnere, der deler vores engagement i sikkerhed, siger Malin Ekholm i pressemeddelelsen.

Ifølge Volvo kræver det en bil, der er bygget på producentens SPA- eller CMA-platform og maks tre år gammel, at få installeret systemerne.

