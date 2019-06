Bilgigant vil give redderne overblik over ulykken, før de ankommer

Det går stærkt på stationen, når alarmkaldet tikker ind.

Hos Hyundai vil man imidlertid gerne hjælpe redningspersonalet med at være bedre klædt på til den forestående opgave, når ambulancen suser ud til et trafikuheld. Derfor har man nu slået sig sammen et hold specialister for at gøre bilen i stand til at vurdere skaderne efter et uheld.

Målet er, at bilen efter bare syv sekunder kan sende en rapport til redderne med udførlige informationer om ulykken og de skader, som computeren vurderer, at passagererne har pådraget sig.

Det skriver Hyundai i en pressemeddelelse, som mediet Autocar har beskrevet.

Se også: Efter eksplosion: Alle tankstationer lukket for brintbiler

Systemet lærer undervejs

Specialisterne kommer fra virksomheden MDGo, der arbejder med kunstig intelligens - og det er netop denne teknologi, Hyundai gerne vil have ind i sine biler.

Ifølge producenten skal bilcomputeren kunne sammenholde data om ulykken, bilen og passagererne og på denne baggrund vurdere, hvor galt det står til med passagererne. Når de efterfølgende behandles på hospitalet, er tanken, at personalet her skal plotte deres lægefaglige vurdering ind i systemet.

På den måde skal den kunstige intelligens lære og blive mere præcis i sine vurderinger henad vejen.

- Vigtigst af alt vil innovationen give mere tid til at redde liv. Redningspersonalet får mulighed for at vurdere, hvor stor redningsaktion, der er brug for, og indsætte det rette personale, før de ankommer til ulykkesstedet, skriver Hyundai i pressemeddelelsen.

Hyundai vil også bruge de mange informationer, som den kunstige intelligens indsamler, til at få øje på brister i bilernes sikkerhedssystemer og deformationszoner, som så kan forbedres.

Producenten nævner ikke noget om, hvornår den nye teknologi ventes at blive taget i brug.

Se også: Her sætter politiet strøm til patruljevognene