Bilgigant vil lade konkurrenter bygge sin hybridmotor - gratis

Teknologien bag nye og populære produkter er oftest noget, virksomhederne holder tæt ind til kroppen.

Hos den japanske bilgigant Toyota har man ikke desto mindre netop valgt at frigive intet mindre end 23.740 patenter på teknologi, som producenten bruger i sine hybridbiler.

Det dækker blandt andet over elmotorer og 'kerneteknologi, der kan anvendes til udvikling af forskellige typer elektrificerede køretøjer', som Toyota skriver i en pressemeddelelse.

Det betyder i praksis, at andre bilproducenter vil kunne kopiere teknologien, som Toyota har brugt over 20 år på at udvikle, og bruge den i deres egne biler. Og det kan de gøre helt gratis - Toyota kræver nemlig ikke nogen betaling for at bruge patenterne.

Dominerer allerede markedet

I stedet vil bilgiganten tage sig betalt for at yde teknisk support til dem, der vælger at gøre brug af den japanske teknologi.

- Toyota ønsker med de nye tiltag at fremme udbredelsen af elektrificerede køretøjer som for eksempel hybridbiler og dermed være med til at hjælpe regeringer, andre bilproducenter og samfundet generelt med at nå de klimarelaterede mål, skriver producenten i pressemeddelelsen.

Ifølge Automotive News Europe sidder Toyota på 80 af det globale marked for hybridbiler. Teknologien i bilerne kombinerer den konventionelle forbrændingsmotor med en elektrisk motor og et batteri, der selv kan sørge for at lade op under kørslen.

Se også: Gab! Danskerne brugte 77 mio. timer på at sidde i kø

Ekspert: Har selv forhindret udbredelsen

Det giver bedre brændstoføkonomi og er mere brugervenligt, end hvis bilen skal lades op i stikkontakten - men skal teknologien udbredes, skal andre med på vognen. Det påpeger Janet Lewis, der er chef for researchafdelingen hos Macquarie Securities.

- Det er gået op for Toyota, at de har lavet en fejl ved at beskytte deres hybridteknologi i mange år. Det forhindrede en diffusion (af teknologien, red.), siger hun til Automotive News Europe og tilføjer:

- Toyota kan ikke på egen hånd få nøgleteknologien accepteret, men hvis flere producenter bruger den, så er der bedre chancer for at populariteten øges.

Slår flere rekorder: Her stod elbiler for 6 ud 10 slutsedler