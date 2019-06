Bilgigant vil simulere cyklistulykker

Husk cykelhjelmen seje, hvis du ikke vil ende i døgnpleje.

Det er børnelærdom, at cykelhjelmen kan redde liv, hvis uheldet er ude - men hvad sker der egentlig, når hjelmen rammer en bil? Det spørgsmål har Volvo sat sig for at finde ud af sammen med hjelmproducenten POC. Sammen vil de to lave kontrollerede kollisionstest mellem cykelhjelme og Volvos biler.

Det skriver Volvo i en pressemeddelelse, som mediet Auto Express har beskrevet.

Ifølge Volvo findes der i øjeblikket ikke en test af cykelhjelme, der undersøger hjelmenes evner ved kollision med en bil. Langt mere udbredt er det angiveligt at teste deres modstandskraft ved fald fra forskellige højder - soloulykker, om man vil.

Nye cykel- og kølerhjelme

I den nye type kollisionstest sender Volvo og POC en uheldig testdukke iført cykelhjelm mod en testbils kølerhjelm. Bilen står stille, men dukken flyver mod den med forskellige hastigheder.

Testen foregår hos Volvo i Gøteborg, men ifølge bilproducenten lægger den sig op af den test, som testorganet Euro NCAP laver med en testdukke uden cykelhjelm. Det gør det angiveligt muligt at sammenligne resultaterne af de to ulykkesscenarier.

Dukken sendes mod den stationære testbil fra forskellige vinkler og med flere hastigheder. Foto: Volvo

Ifølge Auto Express får både Volvo og POC noget ud af den nye testmetode. Mens hjelmproducenten kan bruge resultaterne til at gøre sine cykelhjelme mere modstandsdygtige, er det hos Volvo kølerhjelmene, der potentielt kan laves bedre i fremtiden.

Det er ikke længe siden, testorganet Euro NCAP begyndte at lave de første kollisionstest med cyklister. Her giver organisationen maksimale point, hvis bilens nødbremse formår at undgå kollisionen helt.

